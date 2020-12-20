الجيش السوداني يستعيد موقعين من قوات إثيوبية

سيف اليزيد - الخرطوم (وكالات) استرد الجيش السوداني مناطق جديدة من التي يضع جيش إثيوبيا يده عليها، بينما أنهى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ثلاثة أيام من المراقبة الميدانية للأوضاع على الحدود الشرقية وعاد صباح أمس إلى الخرطوم.

وقالت مصادر سودانية إن البرهان عاد إلى الخرطوم بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية لثلاثة أيام برفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى.

وقالت مصادر عسكرية إن «الجيش تقدم نحو خورشين وقلع لبان بعد أن بسط سيطرته على جبل أبو طيور بالفشقة التابعة لولاية القضارف». وأشارت إلى أن «خورشين» و«قلع لبان» تُعدان من أهم المواقع الاستراتيجية في الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

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