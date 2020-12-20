شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يرحب باستكمال «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة د. معين عبدالملك، استكمالا لتنفيذ بنود «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة، مهنئا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأطراف اتفاق الرياض والشعب اليمني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد العسومي أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة لتوحيد صف الأشقاء اليمنيين ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة، مشيدا في الوقت ذاته بحرص الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

وأعرب عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادا إلى المرجعيات الثلاث.