سياسيون يحذرون من تمدد «الإخوان» بالمرحلة الانتقالية

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حذر سياسيون ليبيون من خطورة تمدد أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاستقرار في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية التي ستعقب الانتخابات المقررة في نهاية 2021، مؤكدين أنه يجب التصدي بقوة لخطر الإخوان؛ إذ تسعى الجماعة بقوة لفرض هيمنتها من خلال زرع عناصرها في المؤسسات والجهات السيادية.

المشهد الليبي

قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري: إن الإخوان لن تصمت على إقصائها من المشهد السياسي الليبي وستسعى من خلال الدعم القطري السخي إلى التغلغل بقوة في المؤسسات للسيطرة على مفاصل الدولة، مشددًا على أنه أسلوب اعتادت عليه الجماعة الإرهابية وفشل في مصر، وتسعى بقوة حاليًا لفرضه في تونس من خلال حركة النهضة، أما ليبيا فإن الأمر أكثر تعقيدًا نظرًا للضغط التركي القوي من أجل إيجاد مساحة للتنظيم الدولي للإخوان للتمدد لرغبة أنقرة في وضع أقدام في القارة الإفريقية.

بدوره، دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، إلى فترة انتقالية تُدار فيها البلاد بشكل شبيه بالفيدرالية والإدارة الذاتية للأقاليم مع المحافظة على المؤسسات السيادية موحّدة مثل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال: إنه يجب العمل على توحيد كل ما يمكن توحيده من مؤسسات، ومن أهمها مجلس النواب الجهة التشريعية المهمة للعبور للمرحلة القادمة، والعمل مع البلديات؛ لأنها تعمل برؤية واحدة وتعاني من نفس المصاعب، وهذه الفترة قد تكون من عام إلى عامين.

وأضاف بوالخطابية: وفي ظل الوضع الراهن والانقسام السياسي وانقسام المؤسسات وما خلّفه الصراع والحروب وما حدث من قتل وتدمير حتى وصل الأمر إلى إرسال الجرافات والمقاتلين الأجانب والحروب المتبادلة من الجانبين، وانحياز المجتمع الدولي إلى الطرف الذي يريد، ما أدى إلى انقسام مجلس النواب وخلّف آثارًا أصبح من الصعب علاجها إلا بمرور الزمن، ونظرًا لهذا التشظي الحاصل في بلادنا وانتشار المرتزقة والقواعد الأجنبية، أصبح من الضروري توحيد المؤسسات في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا فيما تواصل الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقد اجتماعات لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمناقشة سُبل المضي قدمًا في تنفيذ كافة نقاط خارطة الطريق، خاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وتناول اللقاء الأخير مناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، وإنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

مؤامرة تركيا

في الوقت ذاته تسعى حكومة نظام أردوغان لإفشال الحوار السياسي الليبي، وتعمل على منع أي اتفاق «ليبي - ليبي» خشية عدم التوافق مع الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج التي تتلقي التعليمات من أنقرة.

وأمام مخططات التعطيل التركية، وتعيين الأمم المتحدة البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا لها إلى ليبيا، يشير مراقبون في تقرير نشره موقع «أحوال التركي» إلى أن هناك مواجهة قادمة بين تركيا والدول الغربية الداعمة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، لاسيما أن أنقرة لم تلتزم بتعهداتها بإيقاف تصدير الأسلحة إلى ليبيا، كما لم تفِ بالتزاماتها في مؤتمر برلين.

وكانت الرئاسة التركية قد قدّمت السبت الماضي اقتراحًا للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا.

وتخشى تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الليبية التي وقّعت معها في نوفمبر عام 2019 اتفاقًا بشأن التعاون العسكري، بالإضافة إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، من أن تلغي السلطة الجديدة القادمة الاتفاقيات الموقعة معها، وتبحث عن صيغة أفضل تضمن مصالح ليبيا.

كما تخشى على نفوذها من أي اتفاق داخلي ليبي، وجراء ذلك تعمل على توظيف الموالين لها وتحريضهم لمنع التوصل لأيّ تفاهم من شأنه وضع حدّ لتدخلاتها في الشؤون الليبية.

ويشير محللون إلى أنّ فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في التصويت على آلية الترشح لاختيار سلطة تنفيذية جديدة يعزز موقف تركيا الحريصة على بقاء رئيس الحكومة الحالي فايز السراج في منصبه، لضمان عدم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتنفيذ بقية المشاريع التركية، التي جرى الاتفاق عليها كمقابل لتدخلها العسكري لصد هجوم الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.

عرقلة الحوار

وتعارض تركيا وصول سلطة تنفيذية جديدة لذلك عملت منذ البداية على عرقلة أعمال ملتقى الحوار السياسي بتونس، الذي انتهت جولته الأولى باتهامات لأطراف بتقديم رشاوى مقابل التصويت لصالحهم.

وكانت تكهنات قد استبقت بدء الحوار في تونس بالحديث عن بقاء السراج في منصبه استنادًا إلى تصريحات لستيفاني ويليامز قالت خلالها إن التركيز سيكون خلال الحوار على إجراء الانتخابات دون الإشارة إلى سلطة تنفيذية جديدة.

ويعني الفشل في الاتفاق على اختيار آلية تعيين أعلى منصبين في السلطة التنفيذية الجديدة، أن السرّاج سيبقى على رأس الحكومة والمجلس الرئاسي الحاليين إلى حين إجراء انتخابات من الصعب أن تجري في ديسمبر من العام القادم كما تقترح البعثة الأممية نظرًا لمعارضة الإسلاميين لها.

وتواترت الأنباء خلال الفترة الماضية بشأن انزعاج تركي شديد من زيارات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى كل من فرنسا ومصر أبرز منافسي تركيا في ليبيا والبحر المتوسط.

ويلفت محللون إلى أنّ أنقرة تتوجّس من أن يعقد باشاغا، المحسوب على حزب العدالة والبناء الإخواني، صفقة مع فرنسا ومصر لدعم وصوله إلى رئاسة الحكومة الجديدة مقابل إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وإنهاء طموحاتها في السيطرة على موانئ غرب ليبيا، ومساهمة الشركات التركية في إعادة الإعمار، التي ستكون من مهمة رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي.