شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتعهد بحماية الثورة السودانية والان نبدء بالتفاصيل
وفي تغريدة قال البرهان على صفحته الرسمية بـ «تويتر»، في ذكرى احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر 2018: «التهنئة للشعب السوداني العظيم بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة»، وأضاف: «في هذه الذكرى نجدد العهد بأن تظل قواتكم المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها».
وشهدت عدة مدن سودانية - أمس - مسيرات احتجاجية تطالب باستكمال مطالب الثورة، ووصل المتظاهرون في العاصمة الخرطوم إلى القصر الجمهوري، فيما أعلنت السلطات وضع ضوابط تحمي المسيرات وتمنع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع ضدها.
وبحسب الشارع، تتلخص مطالب السواد الأكبر في تحقيق مطالب الثورة، إلى جانب إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، بدعوى «فشلها في تحقيق أهداف الثورة»، علاوة على محاسبة رموز نظام البشير، وسرعة تشكيل المجلس التشريعي.
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