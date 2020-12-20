شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد إماراتي بأهمية التكاتف لمواجهة «الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان نقلته «وام»، بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ «اتفاق الرياض»، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وأعربت عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
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