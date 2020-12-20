شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تأمل بـ«يمن» آمن مزدهر والان نبدء بالتفاصيل
وأعربت الوزارة، في بيان السبت، عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.
وثمنت عاليًا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا، بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.
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