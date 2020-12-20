الجيش الليبي يتصدى لعمليات تهريب جنوب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، السبت، عن تنفيذ عدد من الضربات ضد المهربين قرب الحدود الجنوبية مع السودان وتشاد، في إطار جهوده لتأمين حدود البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي للكتيبة، أن "الأوامر الصادرة من القيادة العامة للجيش الليبي تقضي بضرورة ضبط الأمن وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الوقود والسلع".





وتضمنت الضربات ضبط 21 مهاجرا غير شرعي، من قبل إحدى دوريات الكتيبة، بعد أن أنزلتهم عربات التهريب بالقرب من الحدود الليبية.

وسلمت الكتيبة المتسللين إلى مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى دولهم.





كما تمكنت القوات من ضبط شاحنتي وقود أثناء محاولة تهريب البنزين لدولة الجوار، و3 سيارات لتهريب التبغ وبعض السلع الأخرى بطرق غير شرعية.

وخلال الـ3 أشهر الماضية تمكن الجيش الليبي من ضبط العديد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية كما ضبط في 6 أبريل/نيسان الماضي عصابة منقبين عن الذهب من جنسية أفريقية قرب سلسلة جبال العوينية.





وفي 19 يوليو/تموز، تمكن الجيش الليبي من ضبط 12 شاحنة تهريب وقود كانت في طريقها لتهريب 840 ألف لتر وقود إلى دول الجوار جنوب شرقي البلاد.

وكان الجيش الليبي أطلق عملية لفرض القانون في يناير/كانون الثاني 2019، نتج عنها تحرير جميع المرافق الحيوية في نطاق الجنوب الليبي وتأمين الحدود وإيقاف تدفق السلع والمحروقات إلى الخارج.