شكرا لقرائتكم خبر عن خشية استهدافها.. إيران تخفي مفاعلات نووية على الحدود والان مع التفاصيل
من جهة أخرى، حذّرت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية من تنفيذ عمليات إعدام ضد 5 معتقلين في مدينة زاهدان، بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني، والانتماء إلى جماعات معارضة.
وقالت المنظمة في بيان أمس، إن محامي المعتقلين الخمسة مصطفى نيلي، أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه فرصة لإعادة المحاكمة، داعياً كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام. وبحسب الدفاع، فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان بتهمة «التمرد المسلح ضد النظام».
ويأتي هذا التحذير بعد نحو أسبوع من إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم. وهددت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد معارضي النظام بمصير مماثل للصحفي زم.
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