شكرا لقرائتكم خبر عن خشية استهدافها.. إيران تخفي مفاعلات نووية على الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفصحت مصادر موثوقة، أن نظام الملالي نقل مفاعل «بوردو» وجزءاً من مفاعل «آراك» إلى أنفاق تحت الأرض في مناطق على الحدود مع أذربيجان وتركمانستان، خشية قصفها عبر ضربات إسرائيلية أو تعرضها لعمليات تخريبية. وأكدت المصادر، أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من اتخذ القرار الذي تضمن تشديد الحراسة على عدد من العلماء ونقلهم وأسرهم إلى مدن جبلية قليلة السكان، وحمايتهم من قبل وحدة الحراسات الخاصة في الحرس الثوري. وأفادت بأن عملية نقل البرنامج النووي إلى تحت الأرض تمت خلال الشهرين الماضيين وقد وثقتها الأقمار الصناعية. وكشفت المصادر ذاتها عن نقل جزء كبير من البرنامج الصاروخي الإيراني إلى كرج وجبال جرجان ونقل جزء من منصات الصواريخ إلى جبال مريوان، كما حفرت 10 أنفاق تحت الأرض قرب مدينة سربل زهاب، لإخفاء نحو 100 صاروخ أرض أرض.

من جهة أخرى، حذّرت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية من تنفيذ عمليات إعدام ضد 5 معتقلين في مدينة زاهدان، بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني، والانتماء إلى جماعات معارضة.

وقالت المنظمة في بيان أمس، إن محامي المعتقلين الخمسة مصطفى نيلي، أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه فرصة لإعادة المحاكمة، داعياً كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام. وبحسب الدفاع، فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان بتهمة «التمرد المسلح ضد النظام».

ويأتي هذا التحذير بعد نحو أسبوع من إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم. وهددت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد معارضي النظام بمصير مماثل للصحفي زم.