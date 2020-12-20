الدبلوماسية السعودية.. صبر وحنكة.. الحلول المبتكرة لتجاوز التحديات

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لقد أسس اتفاق الرياض لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثي واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة في جنوب اليمن، واستعادة وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء «الانقلاب».
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن اكتمال الترتيبات العسكرية بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي وانتشار قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، كانت خطوة غاية في الأهمية في إطار مؤسسة عمل الحكومة الشرعية.
كما أن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وتأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم.
ويتبقى على حكومة الكفاءات وضع الأولويات وسرعة الانتقال إلى عدن ووضع خارطة طريق لتحسين الوضع المعيشي وإيقاف تدهور العملة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وممارسة الحكومة كافة واجباتها وصلاحياتها الدستورية، واستنفار كل الجهود والإمكانات لاستكمال استعادة الدولة على كامل التراب اليمني، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
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