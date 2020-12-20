شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالضمور البقعي للشبكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعة كوليدج لندن البريطانية، تقنية جديدة أطلق عليها «داريس» باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بأعراض إصابة شبكية العين بالضمور البقعي قبل 3 سنوات من بدء الأعراض. وتقوم التقنية على مرحلتين، الأولى حقن صبغة في العين لجعل «الخلايا الداخلية» للأوعية الدموية ناصعة البياض. والثانية تستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي، لاكتشاف ما إذا كانت البقع البيضاء مجهدة أم لا؟، بالإضافة إلى تحليل آلاف الصور لشبكية العين، ما يجعل التقنية أكثر دقة من تشخيص الأطباء.

يحدث الضمور البقعي في العين بسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تسرب السوائل أو الدم إلى شبكية العين، وهي جزء من الشبكية مسؤول عن الرؤية المركزية. ويبدأ المرض بأن يلاحظ الشخص المصاب تداخلاً في الحروف أثناء القراءة، وتتطور الأعراض بسرعة كبيرة ما يتسبب في فقدان الرؤية المركزية كاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالضمور البقعي للشبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.