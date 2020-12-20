شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الجامعي عن بعد..بين التـزام الطلبة وعدم رضاهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حازم حلمي

بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على تحويل التعليم من ساحات وقاعات ومدرجات الجامعات إلى غرف البيوت، لا يزال بعض الطلبة يشكون من التعلم «عن بعد» وعدم انتظامهم في مهامه المطلوبة على أكمل وجه، مؤكدين أنه لا يمكن أن تكون الدراسة أون لاين نموذجاً دائماً للتعليم الجامعي، مطالبين بضرورة إعادة صياغة المناهج لتتناسب مع التعلم عن بعد.

ويرى بعض الطلبة أنه لا غنى عن الحضور لقاعات المحاضرات، لكن بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، أصبح من الصعب الجلوس على مقاعد الدراسة مجدداً في الوقت الحالي، مطالبين بأن تكون هناك مراقبة جادة ودقيقة أثناء تأدية الامتحانات، التي يلجأ الكثير من الطلبة للغش أثناء أدائها، ويحصلون على علامات كاملة.

طلبة آخرون يرون أن التعلم «عن بعد» له إيجابيات كبيرة وكثيرة، أهمها هو عدم الاختلاط مع الطلبة الذين قد ينقل لهم مصاب بفيروس كورونا العدوى، وبعدها ينقل الفيروس لأهله، كما أن العائلات التي لديها أكثر من طالب بالجامعة يكلفهم الحضور حالياً للجامعات مبالغ مالية هم في غنى عنها، وهناك طلبة خارج الدولة والبعض يسكنون بمناطق بعيدة عن مقار الجامعات.

في هذا التحقيق نرصد رد فعل طلبة الجامعات المؤيدين والمعارضين ونتعرف إلى سلبيات وايجابيات التعلم «عن بعد»، من خلال وجهات النظر المختلفة.

مطالب الطلبة:

تقول سلمى سعيد عبد الحليم، طالبة بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات:«بالنسبة للمشاكل والتحديات التي واجهتها خلال دراستي عن بعد، هو عدم التواصل المباشر مع زملائي الطلبة، والدكاترة، كما أنه في بعض الأحيان هناك مواد تحتاج إلى أن نكون في الجامعة من ناحية التطبيق العملي، وكانت أكبر المشاكل التي تواجهني خلال الفترة الماضية هي الامتحانات«أون لاين» وكان من الصعب جداً التأقلم معها».

وتضيف:«من ناحية أخرى أرى أن الدراسة عن بعد مفيدة في بعض الأوقات، للطلبة الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن الجامعة أو الطلبة بالخارج، كما أنها مفيدة للطلبة الذين يخافون الاختلاط بالناس نتيجة الإصابة بالفيروس، وليست مفيدة للطلبة الذين يعيشون بالقرب من الجامعة، أو الذين يعيشون في السكن الجامعي، فلو وفر لهؤلاء الطلبة الدوام مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة ضد الفيروس سيكون أفضل للجميع».

صعوبات البداية

تشير الطالبة شمة محمد الحمادي أنها وجدت صعوبة كبيرة في بداية الدراسة عن بعد، لأنها أتت وقت الامتحانات، كما أن الجامعة في البداية لم تكن مستعدة للتعليم عن بعد لأن كل شيء حصل في أيام قليلة، وكنت أعمل على بحث التخرج وهي أشهري الأخيرة بالجامعة، فكبرت التحديات في وجهي لأن الجامعة أقفلت أبوابها والجهات التي نتدرب فيها أقفلت وكل شيء أصبح عن بعد.

وتضيف: قررت أن أقابل التحديات بهمة عالية من خلال البحث عن مشروع تخرج جديد لصعوبة تكملة مشروعي القديم، لأنه كان يطلب منا تقارير أسبوعية، وكانت هناك صعوبات للحصول على المعلومات، وبحثنا عن مشروع وفكرة تخرج جديدة، ووافقت عليها الجامعة، وكان كل شيء من خلال الدراسة عن بعد، والحمد لله استطعنا أن نتميز بفكرة المشروع وبعد أشهر قليلة قدمنا مشروعنا وحصلنا على أعلى الدرجات ولم يذهب تعبنا هدرا.

تطوير التعلم عن بعد

يقول الطالب عمر سعيد اليعقوبي تخصص كمبيوتر، إن التعليم عن بعد إيجابي ولكن يحتاج إلى تطوير بشكل أفضل، لأن المواد والمحاضرات التي تتم بالجامعة هي بالأساس معدة للدوام الجامعي، لكن مع التطور واتباع أسلوب جديد قد نتغلب على التحديات والصعوبات، داعياً الجامعات لأن تتجه نحو التعلم عن بعد بشكل كامل، وأن تأخذ الدورات التدريبية التي يأخذها الطلبة عن بعد بالإنترنت، مع اتباع الأساليب التي يتبعها هؤلاء بالشرح وتبسيط المعلومات للطلبة.

وتابع: بخصوص الواجبات والامتحانات لا أرى أن هناك صعوبات تواجهنا خلال الإجابة عليها، لأن الأسئلة تكون اختيارية، وحتى مع شرح بسيط في بعض الأسئلة، لكن لا يكون هناك ضغط نفسي يمارس علينا مثل الذي يوجد بالقاعات الجامعية، والارتباك بسبب وجود أكثر من مراقب علينا، لكن، وجودنا بالبيت يجعلنا مرتاحين نفسياً ومستعدين أكثر من اللازم للامتحان.

ظلم للمجتهد

تقول الطالبة هبة عبد الرحمن عبيدات: واجهت الكثير من التحديات مع توجه الجامعة للدراسة عن بعد، خاصة المشاكل التقنية في الكمبيوتر المحمول الذي أدرس عليه، وضعف الإنترنت في كثير من الأحيان أو فصله، وكانت هناك صعوبة في أن تصل لي الفكرة من المحاضرة، ولا نستطيع فهم بعض المعلومات ولو سألنا عنها سيضيع وقت المحاضرة.

وتضيف: بصراحة التعلم عن بعد لا يرقى للمستوى المطلوب من التعليم، لا شك أن الدراسة عن بعد لها فوائد عدة، لكن ليس كالدراسة بقاعات الجامعة، حيث أتاحت الدراسة عن بعد الفرصة لمن لا يدرس الغش وقت الامتحان دون تعب أو جهد ونقل الإجابة من الإنترنت، باختصار، نظام الدراسة عن بعد كان فيه ظلم كبير للمجتهد، وأفضّل الدراسة والامتحانات بالجامعة.

إيجابيات وسلبيات

تقول، الطالبة أميرة أحمد الشامسي من جامعة زايد، إن إيجابيات التعلم عن بعد كثيرة، حيث تختصر علينا الكثير من الوقت والجهد، وبإمكاننا فتح المحاضرة في أي وقت وأي مكان دون الذهاب للجامعة، كما أن الدروس المعطاة لنا مسجلة إلكترونياً، وأصبح بإمكاننا دراستها وإعادتها أكثر من مرة، بعكس المحاضرات بالجامعة، تكون مرة واحدة ولا تعاد، كما أنه خفف من رهبة الامتحانات وكان يؤثر بالسلب في الدرجات».

وتضيف:«من سلبياته، أنه عندما يطلب منا الدكتور إنشاء مجموعة إلكترونية لإنجاز مشروع ما، ويطلب منا اختيار طالبات لم أتعامل معهن من قبل ولا أعرف طبيعتهن، ولا أعرف إذا كن يحببن العمل معي أم لا، لكنه نما عندي حب التواصل مع طالبات لم أراهن ولا أعرفهن من أجل إنجاز مشروع طلب منا».

بعض الصعوبات

وعن تجربتها في التعلم عن بعد، تقول الدكتورة شرين العدوان:«بفضل البنية التحتية التي وفرتها الجامعات والدولة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في شتى المجالات وخاصة التعليم، لم تتوقف عجلة التعليم فاتجهنا إلى التعلم عن بعد، على الرغم من بعض الصعوبات إلا أن التعليم استمر والحياة لم تتوقف».

وعن التحديات التي تواجهها تقول:«أنا أم لثلاثة أطفال أقوم بتدريسهم من الساعة السابعة صباحاً، وحتى بعد الظهر، وبعد ذلك أنتقل لإعطاء المحاضرات الجامعية حتى الساعة الخامسة مساءً، وبعد الانتهاء من المحاضرات أتفقد إيميلي وأطلع على الأسئلة التي وردت لي من الطلبة والرد عليها».

وتضيف:«بعض الطلبة يقومون أثناء المحاضرات بفتح برنامج التعلم عن بعد، وعند طرح السؤال عليهم لا يردون، لأنهم ليسوا موجودين وهدفهم من دخول المحاضرة هو تسجيل الحضور، وإبقاء البرنامج مفتوحاً، لا يهم المحاضر أن الطالب موجود، لذلك يكون الحضور البصري بقاعات الجامعة أفضل، لمناقشة الأسئلة والشرح باستخدام أساليب متعددة».

وبخصوص تحايل الطلبة للغش وقت الامتحانات تقول:«الجامعة توفر برنامجاً لمراقبة الطلبة أثناء الامتحان وإذا بدر من الطالب أي شيء يغلق البرنامج تلقائياً، كما أن علامات الطلبة متفاوتة بين رسوب ونجاح، ولم تتغير كثيراً».

دعوة للأهالي

وقال الدكتور عبد الله درويش الرميثي المحاضر بجامعة الإمارات:«الدولة اليوم وفرت للطلبة كافة الإمكانيات اللازمة للتعليم، من تقنيات حديثة ومجانية التعليم، وعلى الطلبة أن يردوا هذا الجميل بالالتزام بالتعليم وعدم التهاون في حضور المحاضرات، وعدم تشتيت الانتباه بأعمال قد تضر الطالب ولا تنفعه».

ويضيف:«إن أدى الطلبة المهام التي تطلب منهم، لن يتم إتقانها مستقبلاً إلا إذا أتقنوا اليوم التعلم عن بعد، لذا أدعوهم إلى ضرورة حضور المحاضرات والتركيز فيها والاستفادة منها، وعدم التغيب والتهاون والتكاسل والتراخي، كما أن حضور المحاضرات والتواصل والتفاعل مع الهيئة التدريسية والطلبة هو تمكين للذات، من أجل نفسك ومن أجل الوطن».

ويطالب الأهالي بأن يكونوا عين رقيب على أبنائهم وحثهم على الالتزام بحضور المحاضرات، وألا يساعدونهم ولو بحسن نية بالغش وقت الامتحانات أو القيام ببعض الأعمال عنهم، كالأبحاث والمشاريع التي تطلب منهم، لأنهم سيصبحون مساعدين في هدم أبنائهم مستقبلاً، والدولة تحتاج إلى جيل يعتمد على نفسه لا على الآخرين.

عواقب وخيمة

الدكتور يوسف محمد شراب، الخبير التربوي يقول:«لا يخفى على أحد كم هي الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، وكان أكثر المتضررين من هذه الجائحة قطاع التعليم، وانتقل العالم كله للتعلم عن بعد، فكانت هناك صعوبات وتحديات واجهت الطالب والمحاضر، من حيث عدم الفهم والاستيعاب وعدم المشاركة الفعالة التي تنم عن حضور الطالب جسدياً وذهنيا وقت المحاضرة عبر الإنترنت».

ويضيف بفضل الخبرة الكبيرة التي تربى عليها الجيل الحالي من التعلق بالهواتف والإنترنت والتكنولوجيا، أصبحوا ملمين بكل شيء يتعلق بخبايا هذه التكنولوجيا التي قد تعود بالنفع عليهم وبالضرر على آخرين، حيث يستغل بعض الطلبة وقت الامتحانات معرفتهم بالإنترنت فيتحايلون على مراقبيهم بشتى الطرق من أجل الغش وتحصيل علامات عالية وهو ليس جديراً بها مقارنة بزملائه الذين يجدّون ويخلصون في الدراسة.

ويشير إلى أن العواقب الوخيمة التي تترتب على غش الطلبة وقت الامتحانات، قد تكون خطرة عليهم في المستقبل لو أصبح الغش والتحايل صفة فيهم، عند ممارسة الأعمال والوظائف التي توكل لهم، مطالباً بتشديد العقوبات والإجراءات بحق الطلبة الذين يتم الإمساك بهم وقت الامتحانات وهم يحاولون الغش، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

إعادة صياغة المناهج الجامعية



يقول المهندس والخبير التقني أحمد الزرعوني:«يجب على الجامعات أن تتبني آليات جديدة مبتكرة في التعلم عن بعد واحتساب التحصيل العلمي الذي يستند إلى الإجابة بالصوت والصورة بدل الكتابة والاختيار، أو إيجاد أسلوب مختلط بين الإجابات بالصوت والصورة والكتابة حيث أن كل سؤال تكون له طريقة إجابة، فمرة تكون الإجابة بالصوت وأخرى تكون الإجابة بالفيديو وهكذا بشكل عشوائي، للتغلب على مشكلات التعلم عن بعد».

ويضيف:«تجب إعادة صياغة المناهج التعليمية الجامعية لتتناسب مع التعلم عن بعد، فالمناهج عليها الارتباط بالحياة ومتغيراتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة، فالتركيز على المهارات أهم من الحفظ والتسميع، ولا شك أن الحفظ مهم لبعض المواد والتخصصات».

وحول التغلب على الغش، يقول:«تقوم العديد من الجهات التعليمية بإلزام طلبتها بضرورة وجود كاميرتين إحداها تصور الطالب من الإمام، وأخرى تكون بزاوية 360 درجة، ويتم تسجيل هذه المادة ومراجعتها في حال الضرورة».

