الهجوم السيبراني الكبير.. لماذا تراجع البيت الأبيض عن اتهام روسيا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 9 ثواني

ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بثقله بالحديث عن الهجوم السيبراني الهائل ضد وكالات حكومية أمريكية متعددة. وبدلاً من إدانة الهجوم، أو إدانة روسيا، فإنه قلل من شأنها الاتهامات، مُعتبراً أن وسائل الإعلام بالغت في تضخيم ما يحدث.

ونشر ترامب تغريدتان، في حسابه عبر تويتر، في أول تعليق علني للرئيس الأمريكي على الهجوم، بعد أن أمضى الأسبوع بأكمله خلف الأبواب المغلقة.

وزعم ترامب أن وسائل الإعلام تنفخ في الهجوم بشكل مبالغ فيه. وذكر أنه قد تم إطلاعه على أن “كل شيء تحت السيطرة”.

تصريحات ترامب أتت بالتزامن مع معلومات تفيد بأن مسؤولي البيت الأبيض كان قد أعدوا بيانًا يلقي باللوم على روسيا في الهجوم الإلكتروني الضخم ضد وكالات حكومية أمريكية وشركات خاصة، لكن طُلب منهم التنحي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.

وقال أشخاص مُطلعون على الأمر، إن البيان ألقى باللوم على روسيا في تنظيم الهجوم، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تورط جهات أخرى.

ولم يتم إخبار المسؤولين في البداية عن سبب سحب البيان، لكن يوم السبت قلَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الحادث. وقال إن الصين، وليس روسيا، هي التي تقف وراءه.

وقال الأشخاص مُطلعون إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان البيان سيصدر الآن، وبدلاً من ذلك وصفوا تدافعًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث يعمل المسؤولون على التوفيق بين البيانات المتباينة.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد أشار في مقابلة فله ي وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الأدلة تظهر أن روسيا كانت على الأرجح وراء الاختراق.

وقال بومبيو، في مقابلة يوم الجمعة في برنامج “مارك ليفين شو”: “كان هذا جهدًا مهمًا للغاية، وأعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول بوضوح تام أن الروس هم من شاركوا في هذا النشاط”.

لكن ترامب كتب أنه يتم اتهام روسيا “يحدث أي شىء”، وذهب إلى أنه “قد تكون الصين” وراء الهجوم، ليصبح أحدث مثال يرفض فيه الرئيس إدانة روسيا، على الرغم مما تخبره به فرق الاستخبارات أو الأمن القومي.