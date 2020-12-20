الشيخ محمد بن راشد ينضم إلى “تيك توك”… وفيديو يحصد 1,2 مليون مشاهدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 11:49 مساءً

حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تطبيق “تيك توك” 1,2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأرفق الشيخ بن راشد مع الفيديو عبارة: “في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض”.

واختار حاكم دبي أن يكون أول فيديو ينشره على “تيك توك” بصوته، والذي يبين لقطات من إمارة دبي وإيقاعها السريع، ولقطات لأسد وغزال، وعلق معها قائلا إنه كتب لفريق عمله إنه في افريقيا عندما يستيقظ الغزال فإنه يضمن أن يتفوق على أسرع أسد وإلا سيصبح فريسة، وعندما يستيقظ الأسد يضمن أن يتفوق على أبطأ غزال وإلا سيتضور جوعا”.

وأردف مكملا حديثه لفريق عمله: “في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما تستيقظون من الأفضل أن تبدأوا في الركض”.

وسجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.

وكان الشيخ محمد بن راشد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات “تيك توك”، وغرد حاكم دبي عبر حسابه على “تويتر” بالقول “أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي .. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من ٨٠٠ مليون متابع … نريد أن نكون حيث يكون الناس .. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي .. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا”.