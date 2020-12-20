هاري يخسر نزاله أمام الروماني بنجامين

خسر البطل العالمي بدر هاري نزاله، مساء اليوم السبت، امام منافسه الروماني بنجامين أديغبويي، فوق حلبة روتردام، ضمن منافسات “غلوري 76”.

ونشر هاري، قبل النزال بيوم واحد، صورة علی صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، كتب فيها: “يتبقى يوم واحد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى” غير ان مجريات النزال جاءت مغايرة.

وفشل هاري في استعادة توهجه السابق والعودة بقوة الی الحلبة عقب خسارته السابقة امام البطل الهولندي ريكو.

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