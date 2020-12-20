العثماني: نتمسك بسبتة ومليلية كتمسكنا بالصحراء.. ومن الضروري فتح النقاش حولهما

بالتزامن مع التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على أراضيه الجنوبية، خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أمس السبت، ليتحدث عن قضية سبتة ومليلية المحتلتين، موجها ضمنيا رسائل إلى الجارة الشمالية إسبانيا.

وقال العثماني في حوتر مع قناة الشرق، إن “الجمود هو سيد الموقف حاليا”، بخصوص ملف المدينتين المحتلتين، مؤكدا أن الموضوع ظل معلقا منذ 5 إلى 6 قرون مضت.

وقال العثماني، “ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء، فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها”.

وتابع، “صحيح كلها أراضي مغربية (يقصد سبتة ومليلية)، يتمسك بهما المغرب كتمسكه بالصحراء”.

وشدد العثماني على أن “المهم الآن أن نبني العيش المشترك، والموقف الإسباني في قضية الصحراء أصبح اليوم أكثر اعتدالا، أي أكثر انسجاما مع قرارات مجلس الأمن، وهذا شيء إيجابي”.

ويرى رئيس الحكومة، أن “التدبير المغربي لقضاياه تدبير سياسي ومن اجتهاده، ويملك قراره السيادي”، وذلك ردا على سؤال يتعلق بمدى وجود مقايضة للصحراء بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.