قال وزير الصحة في بنما إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وكالة “رويترز” إن هذه القيود تشبه تلك التي فرضتها الدولة في أكثر المناطق تضررا من الوباء في يونيو.
وقال وزير الصحة، لويس سوكريه، أمس الجمعة، في بيان عبر التلفزيون “بدءا من يوم الاثنين 21 من دجنبر، وعملا على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس النوع”، فيما سيتم فرض حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.
وسجلت السلطات الصحية في بنما يوم الخميس 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.
وكانت وزارة الصحة في بنما قد أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” لمواطن وسبع حالات إصابة جديدة في مارس الماضي
وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي على تويتر: “في 8 مارس، توفي مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب مضاعفات تتعلق بمرض السكري والالتهاب الرئوي الجرثومي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بنما تخصص أياما لتسوق الرجال وأخرى للنساء ضمن تدابير الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.