بنما تخصص أياما لتسوق الرجال وأخرى للنساء ضمن تدابير الوقاية من كورونا

قال وزير الصحة في بنما إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديد، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة “رويترز” إن هذه القيود تشبه تلك التي فرضتها الدولة في أكثر المناطق تضررا من الوباء في يونيو.

وقال وزير الصحة، لويس سوكريه، أمس الجمعة، في بيان عبر التلفزيون “بدءا من يوم الاثنين 21 من دجنبر، وعملا على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس النوع”، فيما سيتم فرض حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.

وسجلت السلطات الصحية في بنما يوم الخميس 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة في بنما قد أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” لمواطن وسبع حالات إصابة جديدة في مارس الماضي

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي على تويتر: “في 8 مارس، توفي مواطن يبلغ من العمر 64 عاماً بسبب مضاعفات تتعلق بمرض السكري والالتهاب الرئوي الجرثومي”.