العثماني: يصعب أن أتحدث في خلفيات تزامن الاعتراف بمغربية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، ان موقف المغرب من القضية الفلسطينية سيبقى ثابثا لا يتغير وأنه لن يتأثر بقرار التطبيع مع إسرائيل.
وقال العثماني خلال لقاء له مع تلفزيون الشرق، إنه يصعب عليه الحديث حول خلفيات تزامن الإعتراف بمغربية الصحراء التطبيع مع إسرائيل.
وأكد المتحدث، أن الوصول إلى الإتفاق الأخير الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب استغرق مدة طويلة، معتبرا أن أن الربط بين اعتراف ترامب بمغربية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل هو “أمر أتى واقعا”.
وشدد العثماني على أن موقف المغرب من العلاقة مع إسرائيل لم يتأثر بالسياق العربي واتفاقات الإمارات البحرين والسودان، الأخيرة، مؤكدا أن المملكة تتخذ قراراتها دائما بشكل سيادي وباستقلالية.
وأشار العثماني إلى أن مواقف المغرب في كثير من النزعات في المنطقة العربية، استند إلى قناعاته، ولاسيما الأزمة الخلجية والأزمة الليبية.
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