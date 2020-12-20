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بدء توزيع لقاح مودرنا في أمريكا

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بدأ توزيع لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19 في الولايات المتحدة أمس السبت. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 3700 موقع في تلقي وتوزيع اللقاح بحلول يوم الاثنين، مما يوسع نطاق حملة التوزيع التي بدأت بلقاح شركة فايزر.

وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب فيروس ، نقلت مودرنا بالفعل إمدادات اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة ماكيسون للتوزيع.

وقال الجنرال بالجيش الأمريكي جوستاف بيرنا في مؤتمر صحفي، إن العمال بدأوا أمس السبت في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح. وأضاف أن الشاحنات ستنطلق اليوم الأحد على أن تصل إلى مقدمي الرعاية الصحية اعتبارا من يوم الاثنين.

ويجب نقل جرعات اللقاح برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة. وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للمجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الطبي.

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