شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بايدن قلق من تبعات أمنية بعد توقف البنتاجون عن التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتكى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الأول الجمعة، من عدم تعاون مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاجون)، بعدما توقّفوا فجأة عن تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، منبّهاً إلى تداعياتٍ محتملة لذلك على الأمن القومي، في وقت أكدت فيه الصين استعدادها للتعاون مع إدارة بايدن، محذّرة في الوقت نفسه من تبني نزعة «مكارثية» معادية بكين، في وقت واصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تحريضه حزبه الجمهوري على مواصلة القتال، مكرراً دعواه بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات، خاصة بالولايات المتأرجحة.

وقال يوهانس إبراهام، المدير التنفيذي لفريق بايدن الانتقالي للصحفيين، إن بعض الشخصيات السياسية التي عينها ترامب في وزارة الدفاع توقفت في الآونة الأخيرة عن التعاون معهم.

وتابع:«شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدوداً من الأصل هناك».

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر في بيان إن بعض الاجتماعات جرى تأجيلها بسبب الأعياد، لكنها لم تلغ أو ترفض، مشيرا ًإلى أن الوزارة والفريق الانتقالي اتفقا على توقف مؤقت لأسبوعين خلال فترة عطلات عيد الميلاد ونهاية العام. وحذر ميلر من أن «الفشل في العمل معاً يمكن أن يتسبّب بتداعيات» بعد تنصيب بايدن في يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكن إبراهام قال إن الطرفين لم يتفقا على مثل هذا الأمر، وأضاف أنه يتوقع من وزارة الدفاع التراجع عن هذا النهج.

وكان الرئيس ترامب الذي يرفض الإقرار بهزيمته الانتخابية، منع الوكالات الحكومية، حتّى وقت قريب، من التعاون مع فريق بايدن، خلافاً لما تنصّ عليه الأعراف.

ويأتي هذا التعطّل في مسار انتقال السلطة الذي يتم تقليدياً التعامل معه بعناية في الولايات المتحدة، بُعيد اكتشاف هجوم إلكتروني استهدف البنى التحتية للبلاد، ويحتمل أن تكون روسيا مسؤولة عنه.

من جهته، واصل ترامب تحريض حزبه الجمهوري على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعياً أن بايدن خسرها، وكتب قائلاً: «لم يفز في الانتخابات. خسر جميع الولايات المتأرجحة الست، بالكثير. ثم قاموا بإلقاء مئات الآلاف من الأصوات، وقبض عليهم. الآن يتعين على السياسيين الجمهوريين القتال حتى لا يُسرق انتصارهم العظيم. لا تكونوا حمقى ضعفاء».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أمس الأول، أن بكين مستعدة للتعاون مع إدارة بايدن حول عدة أولويات، لكنه حذّر واشنطن من تبني نزعة «مكارثية» معادية للصين.

وقال وانج يي خلال مداخلة عبر الفيديو، مع مركز دراسات «آسيا سوسايتي» بنيويورك، «من المهم أن تعود السياسة الأمريكية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت ممكن». وعبّر المسؤول الصيني عن أمله في استئناف الحوار وخلق مناخ «ثقة متبادلة» بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير. وشدد على أن الصين ترى إمكانية تعاون حول عدة أولويات مع إدارة بايدن المستقبلية، ومن بينها الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي. وتابع: «نأمل التمكن من توسيع التعاون، وإدارة اختلافاتنا عبر الحوار».

وقال وزير الخارجية الصيني «إننا نشهد مكارثية متجددة تهدد التبادلات الدولية العادية»، في إشارة إلى حملة ملاحقة الشيوعيين في الولايات المتحدة التي قادها السيناتور الجمهوري جو ماكارثي عقب الحرب العالمية الثانية.

واتهم الوزير الصيني المسؤولين الأمريكيين، دون أن يسميهم، بممارسة «افتراض إدانة غير مسؤول» تجاه الصين.

وتابع:«إنهم يتجاهلون عدة مصالح مشتركة، وهامش التعاون بين بلدينا، ويصرون على أن الصين تهديد كبير».

وكان بايدن وعد بأن يكون حازماً تجاه بكين، في تماش مع العداء المتزايد لها في صفوف الطبقة السياسية الأمريكية، لكنه وعد أيضاً بالسعي للتعاون معها في مواجهة تحديات عالمية.

ويأتي ذلك بعدما انخرطت إدارة ترامب في حرب تجارية وسياسية مع الصين، معتبرة أن عقوداً من الحوار مع بكين لم تثمر نتائج في صالح أمريكا التي ألغت برامج تبادل ثقافي تمولها بكين وشدد شروط منح التأشيرات لمواطنيها.