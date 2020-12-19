شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات لبنانية تهيئ لصياغة تفاهم بين عون والحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”:

تواصلت الاتصالات اللبنانية، أمس السبت، حول خفض التصعيد بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومحاولة دفع الطرفين نحو صياغة تفاهم بينهما يتجاوز شروط التعطيل إلى إفساح المجال أمام تشكيل الحكومة الجديدة، فيما باشرت ​محكمة التمييز​ الجزائية، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية ​انفجار​ مرفأ بيروت، بمضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر بهذا الخصوص.

وبينما تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي بقوة على الخط في محاولة لردم الهوة بين الطرفين وتسهيل ولادة الحكومة، حيث توجه غداة استقباله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للقاء الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، ليلتقي بعد ذلك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر البطريرك، رأت مصادر سياسية أن الحراك الجاري لا يعدو أكثر من محاولة لملء الفراغ في الوقت الضائع، فلا يوجد أي جديد، ولا توجد نقاط معقّدة كبيرة بين عون والحريري، والخلاف على تشكيل الحكومة محصور في أمر وحيد؛ هو مطلب عون ب«الثلث المعطل» ووزارة الداخلية، وعندما تُحلّ هذه المشكلة تسلك الحكومة طريقها فوراً إلى الولادة. وفي وقت يبدو أن لقاءات البطريرك قد تفتح ثغرة في الحائط المسدود، فإن الأجواء التي ظهرت، بشكل عام، على السطح الداخلي في الساعات الأخيرة، أشّارت إلى محاولات جرت على أكثر من صعيد، لدفع عون والحريري نحو صياغة تفاهم بينهما، يتجاوز الشروط المعطلة لتأليف الحكومة حتى الآن، فيما لم يصدر عن أيّ منهما أي إشارة جديّة توحي بليونة واستعداد للوصول إلى تفاهم حكومي مشترك خارج الشروط المطروحة من قبلهما، بل على العكس من ذلك، فإنّ كل طرف يقف عند الحدود التي رسمها لنفسه ضمن مطالب لا رجعة عنها، ويلقي بمسؤولية التعطيل على الطرف الآخر، وهو ما تؤكده البيانات السجالية التي تبادلاها في الأيام الأخيرة.

من جهة أخرى، باشرت ​محكمة التمييز​ الجزائية برئاسة ​ القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية ​انفجار​ مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ بسبب «الارتياب المشروع» إلى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.