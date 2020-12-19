شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بتنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة باليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

رحبت دولة الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، فيما أجمعت مواقف عربية ودولية على أن ما تحقق يمثل خطوة محورية لحل سياسي دائم، ويدشن مرحلة مبشرة لليمنيين.

وأعربت دولة الإمارات عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية. وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه. وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.. وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار في اليمن، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

ترحيب عربي وإسلامي

رحبت البحرين بتنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار. وأشادت بالجهود المخلصة التي بذلتها السعودية، وما تبديه من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق. كما رحبت وزارة الخارجية ‏الكويتية بتنفيذ الاتفاق، وإتمام الترتيبات العسكرية في إطاره، والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة.

ورحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة عبدالملك. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عن تقديره لجهود جميع الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية، تضم كافة مكونات الطيف اليمني، وحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض، فيما رحّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ ببنود اتفاق الرياض، مثمّناً دور السعودية في رعاية وإعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

إشادات دولية

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك. وقال جريفيث «إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».

ورحبت وزيرة خارجية السويد آن ليند، بتشكيل حكومة يمنية جديدة، واعتبرتها جزءاً أساسياً من «اتفاق الرياض» وخطوة نحو الحل السياسي للصراع اليمني. كما رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالحكومة الجديدة، مشيداً بجهود الوساطة السعودية .