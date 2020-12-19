شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات

قصف الطيران الحربي التركي، أمس السبت، ثماني مناطق في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى، فيما فككت القوات الأمنية العراقية شبكة إرهابية مكونة من خمسة أشخاص ومتخصصة في العبوات الناسفة في بغداد، كما ألقت القبض على إرهابي، قام بتفجير عبوات ناسفة في بغداد.

وقال مدير ناحية باطوفا الحدودية، دلشير عبد الستار، إن المدفعية التركية ردت على قصف مدفعي لمسلحي حزب العمال الكردستاني كان استهدف نقاطاً عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية. وذكر نشطاء في الإقليم، أن «طائرات تركية قصفت ثماني قرى، صباح أمس السبت، في منطقتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو». وأضاف «لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا». وفيما لم تمض 24 ساعة على زيارة رئيس الحكومة العراقية لأنقرة، حتى شنت المقاتلات الحربية التركية ظهر الجمعة ضربات جوية استهدفت بها مناطق من ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان.

من جهة أخرى، اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أنه شرع «في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية (رعد الليل) التي تمخضت عن الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعسكريين».

وأضاف الجهاز، أن «العملية أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، والعاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية؛ إذ تمكنت مفارز الجهاز من القبض على خمسة عناصر في قضاء الطارمية وتمت احالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم»، ذكرت وكالة الاستخبارات أن «مفارزها تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة حي العامل في بغداد، مشيرة إلى أنه اعترف بالمشاركة في عمليات تفجير العبوات الناسفة في منطقة الغزالية عامي 2011 و2012، كما اشترك بعمليات أخرى ضد القوات الأمنية».