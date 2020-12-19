شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «كهرباء دبي» نموذج الحوكمة يعزز ريادتها العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بات نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده هيئة كهرباء ومياه دبي مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم، من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال.

يشير سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام الهيئة بتبني وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي. وتطبق الهيئة أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها.

وحصدت الهيئة جائزتين بارزتين في دورة العام 2020 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج أي إف أيه» في المملكة المتحدة. حيث فازت الهيئة بجائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020، وحصد سعيد الطاير، جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة.

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