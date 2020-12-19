«الداخلية»: تخريج دورة الأسلحة والتكتيكات الخاصة «سوات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية بنادي ضباط شرطة دبي، حفل تخريج منتسبي دورة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (سوات) رقم «6» والتي تشرف عليها إدارة الشرطة الاتحادية الخاصة 71، والتي عقدت خلال الفترة من 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وشارك فيها 26 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة.

حضر الحفل العميد ركن مسلم محمد الراشدي من القيادة العامة للقوات المسلحة حرس الرئاسة والعميد ركن علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد عبدالله سعيد المسافري مدير إدارة الشرطة الخاصة الاتحادية، وعدد من كبار الضباط وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

واشتملت الدورة على مواضيع نظرية وعملية عدة لتدريب المنتسبين ورفع كفاءتهم المعرفية والميدانية وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرطية؛ حيث تلقوا تدريبات في اللياقة البدنية والرماية التكتيكية ومهارات الرماية المتقدمة باستخدام أجهزة الرؤية الليلية وعدد من التدريبات على سيناريوهات أمنية وتدريبات لتعزيز الاستعداد والجاهزية وتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل لخدمة الوطن.

وفي الختام قام الفريق الشعفار بتوزيع الجوائز والشهادات على أوائل الخريجين.

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