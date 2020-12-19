شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات محمد بن خالد الثقافية تحتفل بلغة الضاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه عام 1973، قرار إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتضمن الاحتفال - الذي جاء بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس الإدارة للمؤسسة - عدداً من الفعاليات والأنشطة والفقرات المتنوعة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور.

وأكدت حمدة المحمود المديرة العامة لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في كلمة أهمية هذه المناسبة وما تمثله من قيمة مادية ومعنوية لأبناء هذه الأمة، مستعرضة ما تقدمه المؤسسات من برامج داعمة للغة العربية.

وشارك في الاحتفال عدد من أعضاء مكتبة أجيال المستقبل بإلقاء مجموعة من القصائد في تبيان مكانة اللغة العربية التي شرفها الله تعالى بأن تكون لغة القرآن الكريم ولغة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. (وام)

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