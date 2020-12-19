شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: ليس فى مصر معتقلون سياسيون وتوصيات البرلمان الأوروبى غير ملزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات البرلمان الأوروبى غير ملزمة لدول الاتحاد الأوروبى، والحكومات الأوروبية اعترفت بأن مواقف البرلمان الأوروبى متشددة.

وأضاف الخولى، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن مصر تقوم بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وجهود الدولة مستمرة فى هذا المجال، مؤكدا أنه ليس فى مصر معتقلون سياسيون.

وأكد أن البرلمان الأوروبى تجاهل تمثيل الشباب والمرأة فى البرلمان المصرى، ومصر قامت بجهود كبيرة فى حماية أمن المنطقة، وانعكس ذلك على الأمن الأوروبى.

وتابع، إن الأوروبيين لا يدركون أن فى مصر فصل بين السلطات والبرلمان الأوروبى والمنظمات المشبوهة والممولة يعملون على الإضرار بالمصالح المصرية، متسائلا أين كان البرلمان الأوروبى عندما حرقت جماعة الإخوان الإرهابية الكنائس فى مصر.

وأشار إلى تجاهل البرلمان الأوروبى المبادرات والبرامج التى قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تمييزا عنصريا وجرائم خاصة بحقوق الإنسان فى أوروبا بالإضافة إلى ان هناك جرائم عنصرية حدثت ضد مصريين فى أوروبا.