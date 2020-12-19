منتخب الشباب يصل إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة من تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، منتخب الشباب قادمًا على طائرة خاصة من تونس، عقب قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، بعودة بعثة المنتخب عقب عدم مشاركتهم في منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، بسبب إصابة أكثر من 14 لاعبًا بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة والمجهزة طبيًا التابعة لشركة مصر للطيران، وصلت إلى صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، قادمة من مطار قرطاج بتونس، وقام فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإنهاء إجراءات وصول البعثة، وفحصها طبيًا، وخروجهم من المطار دون التعامل مع أي جهة، متجهون إلى فندق الإقامة والعزل والخضوع لمسحة طبية وبرتوكول العلاج.

وكانت مصادر من داخل بعثة منتخب الشباب في تونس، كشفت أن جميع لاعبي الفريق والجهازين الإداري والطبي، يعيشون خلال هذه الفترة حالة نفسية سيئة، بسبب عدم مشاركتهم في منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، عقب الانسحاب في أول مباراتين بسبب إصابة أكثر من 14 لاعبًا بفيروس كورونا.