موريتانيا تُسجل 232 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، تسجيل 232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ونقلت الإذاعة الموريتانية اليوم السبت عن بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 273 حالة.
ألفا و278 حالة إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8 آلاف و545 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة في المستشفى 60 حالة.
وأفاد بيان الوزارة بأن إجمالي الإصابات بلغ 12
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحدّ
وأضاف أنّ الحكومة أقرّت هذه التدابير الاستثنائية بعدما سجّلت البلاد في الأيام الأخيرة ازدياداً في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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