في أكبر قفزة يومية.. تايلاند تُسجل 516 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر قفزة في يوم واحد.
وسجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة ساموت ساخون، حيث تم الإبلاغ عن تفش مرتبط بسوق للروبيان (الجمبري) في المقاطعة.
وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض أوباس كارنكاوينبونغ في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف الحالات الجديدة من خلال الفحوص التي أجريت للعمال المهاجرين مشيرا إلى وجود المزيد من الحالات في المستشفيات.
وأضاف أن معظم الحالات التي قدمت إلى المستشفيات كانت بدون أعراض.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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