بومبيو يحذر بايدن من الاتفاق النووي

وأعرب بومبيو، في حوار مع المذيع مارك ليفين على قناة «فوكس نيوز» نشرت الخارجية الأمريكية نصه بالكامل، عن قلقه إزاء المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن المستقبلية، منددًا بسياسات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه طهران. وقال بومبيو: «أريد دائمًا منح الآخرين فرصة عادلة، لكننا نعلم من هم الذين اقترح «بايدن» عليهم الانضمام إلى إدارته، ونعلم ما كانوا يفعلونه على مدى ثماني سنوات، كانوا يرضون إيران وسمحوا لها بممارسة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، ومنحوها شيكات هائلة، وسلموا لها أكوام النقد، ولم يفعلوا شيئا في الواقع لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
لافتًا إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا يظنون أنه من المستحيل تعزيز «عناصر السلام في الشرق الأوسط».
وتابع بومبيو: «آمل في أنه، بغض النظر عمن سيترأس الحكومة الأمريكية في عام 2021، سيدرك أن الشرق الأوسط في عام 2021 لم يعد كما كان 2015، مشيرًا إلى أن إرضاء النظام الإيراني يسفر عن ظهور مخاطر على الشعب الأمريكي».
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