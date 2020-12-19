دعم متضرري صراع تيغراي

وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن التضامن الأوروبي مع المحتاجين في إثيوبيا يستمر رغم الوباء، مؤكدًا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعوة جميع المعنيين إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وأشار إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي دعمه الإنساني للمنطقة، بما في ذلك السودان، الذي يعاني وطأة موجة اللاجئين من تيغراي.
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