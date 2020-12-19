كندا تهدد إيران بشأن التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 8:33 مساءً

وجه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين اليوم السبت، تهديدا الحكومة الإيرانية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال لم تكن بلاده راضية عن عملية التحقيق التي تجريها طهران بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وقال فيليب شامبين في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية، ”إذا لم نكن راضين عن عملية التحقيق ومعاقبة مرتكبي إسقاط الطائرة الأوكرانية، فسوف نأخذ إيران إلى محكمة العدل الدولية“.

وفي الثامن من كانون الثاني يناير الماضي، استهدفت طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين من صواريخ الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي قرب طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وكان العشرات من ركاب الرحلة ايرانيين كنديين بالإضافة إلى جنسيات مختلفة، بينهم طاقم الطائرة من الجنسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن بلاده ستعاقب المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، قبل ذكرى وقوع الحادث.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت اعتقال ستة أشخاص لصلتهم بتحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، وبعدها جرى إطلاق سراح ثلاثة أشخاص.

وجاءت الحادثة في ظل توتر كان قائما بين إيران والولايات المتحدة عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من كانون الثاني يناير الماضي، أن بلاده اغتالت قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند وصوله إلى مطار العاصمة العراقية بغداد.

وعقب إسقاط الطائرة شهدت طهران ومناطق مختلفة احتجاجات عارمة لبعض عوائل الضحايا رفعت شعارات ضد النظام والحرس الثوري.

وخاضت أوكرانيا مفاوضات مع إيران بشأن تحديد الجناة وتحديد مبالغ لتعويض عوائل الضحايا، لكن أوكرانيا أصرت على أن توضيح الحقيقة حول الحادث له الأسبقية على التعويض.