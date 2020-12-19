شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 2833 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المغرب أنه سجل، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 2833 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 415 ألف و226 حالة إصابة بالفيروس. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 55 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6909 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 375 ألف و623، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألف و694 حالة.

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