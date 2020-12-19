شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بجهود المملكة.. «الأوروبي» يرحب بتشكيل حكومة اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال الاتحاد الأوروبي، إن إعلان حكومة يمنية جديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض يعد خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، أنه سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وجميع شعبه.

وأضاف أنه في هذا الصدد، سيكون من المهم وجود المزيد من النساء اليمنيات في المناصب السياسية والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكم.

وقال المتحدث الرسمي الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود التيسير التي تبذلها المملكة، ويشجع جميع الجهات الفاعلة على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض".

وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بسيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية ، وأكد أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع، مشجعاً جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف المحادثات السياسية.