شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تشيد بالدور الحاسم للمملكة في تنفيذ «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت في بيانها على موقع وزارة خارجيتها بأن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
ودعت إلى استمرار تنفيذ البعد الأمني لاتفاق الرياض، مؤكدةً أهمية إنهاء الصراع في اليمن،الذي يتطلب وقف الأعمال العدائية واستئناف المناقشات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي عام وشامل.
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