بريطانيا تفرض قيوداً لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرض إجراءات جديدة من القيود المشددة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا لمواجهة سلالة جديدة أسرع انتشاراً من فيروس كورونا.



وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتباراً من "الأحد" في لندن وجنوب شرق إنجلترا".

وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير".

وقال رئيس الوزراء إن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض."

وأوضح انه نظرا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة "يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، بينما سنقيد الحركة والاجتماعات".

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم "السبت" 27052 حالة إصابة بفيروس كورونا مقابل28507 حالات "الجمعة."

كما أظهرت البيانات تسجيل 534 وفاة، ارتفاعا من 489 في اليوم السابق