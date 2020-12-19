شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دراسات مكافحة الإرهاب" عن بيان البرلمان الأوروبى: عمل ممنهج ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، إن بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بمصر يؤكد على ازدواجية المعايير، موضحاً أن مصر لها دور بارز فى محاربة التطرف والإرهاب وهناك تعاون دولى معها فى ذلك، ومن بينهم الاتحاد الأوروبى، وتابع:"مصر بوابة شمال إفريقيا لمحاربة الإرهاب والتطرف، والاتحاد الأوروبى يحتاج مصر فى هذا الملف.. وما يحدث من البرلمان الأوروبى عمل ممنهج ضد مصر".

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرلمان "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن هناك قنوات ومنصات تقوم بدور سلبى تجاه مصر وبالأخص فى ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هناك لوبيات تعمل بشكل ممنهج ضد الدولة المصرية.

وأكد رئيس المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، أن الأتحاد الأوروبى يتواصل مع الأنظمة فى إيران وقطر وتركيا، ويمدها بالأسلحة، ولا نجد أى انتقادات فى تقاريرهم عن انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الدول.