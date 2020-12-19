شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: بيان البرلمان الأوروبى بشأن مصر يهدف للنيل من استقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم كافة يشهد بأن مصر دولة مستقرة ومستقلة تحترم مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من الدول، فضلاً عن أن القضاء بها مستقل تماماً، موضحاً أن بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بمصر يهدف إلى النيل من استقرار الدولة المصرية.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرلمان "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن البيان لا يعكس حقيقة الأوضاع على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه تضمن معلومات مغلوطة تبتعد كل البعد عن الموضوعية بل ينظر إلى الأمور بسطحية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن النظرة السطحية التى تضمنها البيان يهدف إلى النيل من استقرار الدولة المصرية بغرض تحقيق مصالح سياسية واقتصادية.