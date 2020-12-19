شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: تقرير البرلمان الأوروبى "مدفوع الأجر" ويفتقر للمهنية والمصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى، إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى ويخص حقوق الإنسان بمصر، يفتقر إلى المهنية والمصداقية، مشدداً على أنه منحاز إلى قطر وتركيا، بهدف إيقاف التنمية الكبرى والتقدم الذى تشهده مصر، وتابع:"هذا التقرير مدفوع الأجر.. وبعض النواب داخل البرلمان الاوروبى يتلقون دعم من قطر وتركيا لتبنى هذه القضايا".

وأضاف "عابد"، خلال مداخلة هاتفية ببرلمان "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن البرلمان الأوروبى لم يتناول قضايا اللاجئين الذين يتعرضون للعنف والاضطهاد وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتابع:"اللاجئين فى اوروبا يعيشون فى خيام رغم البرد القارص وجائحة كورونا، بينما اللاجئين بمصر يعيشون فى سكن عادى ويتلقون الخدمة الطبية مثلهم مثل باقى المصريين".

وأكد "عابد"، أن قطر وتركيا يحبسان العديد الصحفيين والشخصيات العامة ورغم ذلك لم يتطرق البرلمان الأوروبى انتقادهم، وتابع:"هذه التقارير تفتقر إلى المهنية".