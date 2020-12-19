الوداد “يكرم” وفادة حسنية أكادير بثلاثية

حقق فريق الوداد الرياضي فوزا مهما علی حساب حسنية أكادير بثلاثية نظيفة لحساب منافسات الجولة الرابعة للبطولة الاحترافية.

ووقع ثلاثية الوداد كل من مٶيد اللافي خلال الشوط الأول وسايمون مسوفا وايوب العملود في الجولة الثانية من المواجهة التي أكملها الفريق السوسي بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الشماخ.

وارتقی الوداد الی المركز الأول، مٶقتا، مناصفة مع اتحاد طنجة في انتظار نتاٸج باقي المباريات، بعدما بلغ رصيده 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

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