يفكر فريق اشبيلية الاسباني في امكانية مغادرة لاعب المنتخب الوطني أسامة الادريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت مصادر اعلامية اسبانية أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في بقاء لاعب المنتخب الوطني مع الممثل الأول للأندلس أو رحيله.

وشددت المصادر ذاتها علی كون الادريسي حط الرحال باشبيلية مصابا، وأن المباريات الأخيرة التي شارك فيها لم يقدم خلالها الاضافة المنتظرة قياسا مع ما كان يتتظره الفريق.

وأوضحت المصادر نفسها أن المردود الذي سيقدمه الادريسي في المباريات المقبلة سيكون حاسما لتحديد بقاٸه من مغادرته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كانت هذه تفاصيل خبر الفريق يدرس امكانية مغادرته.. الأسابيع القادمة حاسمة في استمرار لاعب المنتخب مع اشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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