تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لجائحة كورونا في أكادير

قررت السلطات المختصة في عمالة أكادير إداوتنان تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية الهادفة للتصدي لجائحة كورونا لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد على الساعة التاسعة مساء.

وذكر بلاغ لخلية الإتصال بالعمالة أن هذا القرار جاء “بناء على تقييم الوضع الصحي، ومعدل انتشار وباء كورونا – كوفيد 19 بعمالة أكادير اداوتنان، وتبعا لرصد اللجنة المختصة، وأشغال لجنة اليقظة بمشاركة كل الفاعلين ، حيث تم تسجيل استمرار معدل إصابة يفوق العتبة الوطنية المعتمدة ( 50 حالة لكل 100 ألف نسمة)”.

وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الإجراءات الاحتياطية تشمل إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها، وإغلاق المركب التجاري “سوق الأحد “على الساعة الخامسة مساء، وأسواق القرب على الساعة الثالثة بعد الزوال، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة اكادير اداوتنان.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية، وإغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها على الساعة 8 مساء، وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، واحترام 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة 9 التاسعة مساء.

وبموجب هذه الإجراءات أيضا، تقرر إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات، وتشجيع العمل عن بعد من طرف كل المؤسسات عند الامكان، كما دعت السلطات العمومية إلى المساهمة المواطنة لكل الفاعلين، أفرادا ومؤسسات، في احترام هذه التدابير وبذل المزيد من جهود التضامن والوقاية للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19”.