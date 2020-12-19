التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2833 بكورونا.. 58% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2833 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1172 حالة جديدة، منها 843 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 484 حالة، من بينها 173حالة بالصخيرات سلا. وبجهة الشمال، سجلت 338 حالة، منها 176 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 202 حالة، منها 131 حالة بمراكش. وبجهة سوس ماسة، سجلت 184 حالة، و142 بجهة الشرق، و90 بجهة فاس مكناس، ثم 66 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 60 بدرعة تافلالت، ثم 47 بجهة بني ملال خنيفرة، وبجهة بكلميم واد نون سجلت 40 حالة، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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