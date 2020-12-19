شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سويسرا تعلن الترخيص لاستخدام لقاح ” فايرز – بايونتيك “ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 9:20 مساءً, 19 ديسمبر 2020 م أعلنت سويسرا السماح باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبرا فايزر وبايونتيك، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية “سويسميديك” السبت. وقالت الهيئة بيان “بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح “فايزر/بايونتيك” المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر“.

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