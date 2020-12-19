شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من مدينة جنين. وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي.

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