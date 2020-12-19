شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سلالة جديدة من كورونا قد تكون في دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل
قال باتريك فالانس كبير مستشاري بريطانيا العلميين، إنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أرغمت الحكومة على تشديد القيود الاجتماعية في لندن وجنوب شرق انجلترا موجودة في دول أخرى أيضا.
وأضاف فالانس للصحفيين اليوم السبت: "نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضا". وتابع: "ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: سلالة جديدة من كورونا قد تكون في دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.