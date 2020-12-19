شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سلالة جديدة من كورونا قد تكون في دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

قال باتريك فالانس كبير مستشاري بريطانيا العلميين، إنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أرغمت الحكومة على تشديد القيود الاجتماعية في لندن وجنوب شرق انجلترا موجودة في دول أخرى أيضا.

وأضاف فالانس للصحفيين اليوم السبت: "نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضا". وتابع: "ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد".