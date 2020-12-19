شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 1283 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 272797 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239126 حالة شفاء بعد تسجيل 2576 حالة إضافية، كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3545 حالة.

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