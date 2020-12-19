شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم الإعلام الأمريكي بتضخيم قضية الاختراق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب على تويتر اليوم السبت "التسلل الإلكتروني أكبر بكثير في تقارير الأخبار الزائفة عما هو في الواقع".
وأضاف قائلا "روسيا.. روسيا.. روسيا.. هي أول كلمة تخرج عند حدوث أي شيء لأن وسائل الإعلام التي تفتقر للنزاهة والمهنية لا تهتم،غالبا لأسباب مالية، ببحث احتمال أن يكون الأمر متعلق بالصين (ربما)!"
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتهم الإعلام الأمريكي بتضخيم قضية الاختراق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.