شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون بريطاني يخضعون لقيود كورونا مع تفشي سلالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي تلك الإجراءات مع تفشي سلالة جديدة للفيروس المسبب لكوفيد 19 في لندن وساوث إيست، وهي مسؤولة عن 60% من حالات الإصابة الجديدة في العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.
واعتبارا من يوم غد الأحد، سيُطلب من الأشخاص البقاء في المنزل ما لم يمارسوا تمارين رياضية في الهواء الطلق ، والتسوق لشراء الضروريات ، وللأغراض الطبية والتعليمية ورعاية الأطفال.
وكما كان الحال أثناء الإغلاق الوطني في نوفمبر، يتم تشجيع الأشخاص على العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.
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