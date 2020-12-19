واشنطن ـ د ب أ: يحصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على جرعته الأولى من لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” غدا الاثنين في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت متحدثة باسمه. وقالت المتحدثة جين ساكي إن بايدن وزوجته جيل سيتلقيان الجرعة علنا “لإرسال رسالة واضحة للجمهور مفادها أنها آمنة”.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتلقى اللقاح غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.